Легкоатлет Вручинский дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российский легкоатлет Павел Вручинский, специализирующийся на спринтерских забегах, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), срок дисквалификации 27-летнего спортсмена отсчитывается с даты временного отстранения — 19 апреля 2019 года.

Отмечается, что в допинг-пробе Вручинского, являющегося серебряным призёром Кубка России 2018 года на дистанции 100 метров, был обнаружен анаболический стероид — оксандролон.

Ранее сообщалось, что ВФЛА выясняет обстоятельства нахождения отстранённого тренера Казарина на сборе в Киргизии.