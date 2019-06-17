Олич заявил о готовности работать тренером в российском клубе

Экс-нападающий московского ЦСКА Ивица Олич считает Россию удачной страной для себя и не исключает возвращения в российский футбол в качестве тренера.

«Для начала я должен закончить курсы, в этом году начинаю обучение на лицензию Pro. Россия — это страна, в которой я как футболист выиграл практически всё, что возможно. Через 12 лет вернулся, начал работать как тренер, дошёл до финала чемпионата мира, потому могу сказать, что Россия — удачная для меня страна. Если будет возможность, уверен, приму предложение о работе в одном из российских клубов», — сказал Олич в интервью ТАСС.

Ивица Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год. Хорватский футболист становился трёхкратным чемпионом России, дважды побеждал в Кубке и Суперкубке страны, а также выигрывал Кубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что испанец Докампо станет номинальным главным тренером «Рубина».