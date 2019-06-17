СМИ: Испанец Докампо станет номинальным главным тренером «Рубина»

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Испанский специалист Эдуардо Докампо будет формально занимать должность главного тренера «Рубина», поскольку Роман Шаронов не имеет лицензии Pro.
СМИ: Испанец Докампо станет номинальным главным тренером «Рубина»
  • © rubin-kazan.ru

Издание «Бизнес Online» сообщает о том, что формально занимать должность главного тренера «Рубина» будет испанец Эдуардо Докампо. 45-летний специалист ранее работал в казанском клубе с 2012 по 2014 год.

Роман Шаронов, назначенный наставником «Рубина», с сентября начнёт обучение на тренерскую лицензию категории Pro, после чего будет заявлен главным тренером.

Ранее «Рубин» объявил о трансфере украинского футболиста.

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