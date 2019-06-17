СМИ: Испанец Докампо станет номинальным главным тренером «Рубина»

Испанский специалист Эдуардо Докампо будет формально занимать должность главного тренера «Рубина», поскольку Роман Шаронов не имеет лицензии Pro.

Издание «Бизнес Online» сообщает о том, что формально занимать должность главного тренера «Рубина» будет испанец Эдуардо Докампо. 45-летний специалист ранее работал в казанском клубе с 2012 по 2014 год.

Роман Шаронов, назначенный наставником «Рубина», с сентября начнёт обучение на тренерскую лицензию категории Pro, после чего будет заявлен главным тренером.

Ранее «Рубин» объявил о трансфере украинского футболиста.