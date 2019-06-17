Рой Джонс — младший заявил, что боксёр Тищенко должен стать чемпионом мира
- РИА Новости
«Бой Тищенко запомнился больше всего, он должен стать чемпионом мира. Видно, что это опытный боксёр, который многому научился и знает, когда нужно раскрываться. Это не сразу достигается», — цитирует Джонса «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Академии единоборств РМК.
Евгений Тищенко нокаутировал Абрахама Табула из Ганы в первом раунде боя и завоевал титул WBO Intercontinental.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по боксу Тищенко завоевал первый титул в профессиональной карьере.