Рой Джонс — младший заявил, что боксёр Тищенко должен стать чемпионом мира

Легендарный боксёр Рой Джонс — младший прокомментировал завоевание Евгением Тищенко титула интерконтинентального чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

«Бой Тищенко запомнился больше всего, он должен стать чемпионом мира. Видно, что это опытный боксёр, который многому научился и знает, когда нужно раскрываться. Это не сразу достигается», — цитирует Джонса «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Академии единоборств РМК.

Евгений Тищенко нокаутировал Абрахама Табула из Ганы в первом раунде боя и завоевал титул WBO Intercontinental.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по боксу Тищенко завоевал первый титул в профессиональной карьере.