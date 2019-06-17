Рой Джонс — младший заявил, что боксёр Тищенко должен стать чемпионом мира

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Легендарный боксёр Рой Джонс — младший прокомментировал завоевание Евгением Тищенко титула интерконтинентального чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).
Рой Джонс — младший заявил, что боксёр Тищенко должен стать чемпионом мира
  • РИА Новости

«Бой Тищенко запомнился больше всего, он должен стать чемпионом мира. Видно, что это опытный боксёр, который многому научился и знает, когда нужно раскрываться. Это не сразу достигается», — цитирует Джонса «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Академии единоборств РМК.

Евгений Тищенко нокаутировал Абрахама Табула из Ганы в первом раунде боя и завоевал титул WBO Intercontinental.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по боксу Тищенко завоевал первый титул в профессиональной карьере.

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