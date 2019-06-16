Олимпийский чемпион по боксу Тищенко завоевал первый титул в профессиональной карьере
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- РИА Новости
Поединок состоялся в Екатеринбурге и завершился техническим нокаутом на 20-й секунде первого раунда.
Теперь на счету Тищенко — пять побед на профессиональном ринге, а титул стал для него первым.
В любительском боксе Тищенко является чемпионом Олимпийских игр 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017), а также победителем Универсиады-2013.
Ранее сообщалось, что британский боксёр Тайсон Фьюри нокаутировал Шварца в рейтинговом поединке.