Олимпийский чемпион по боксу Тищенко завоевал первый титул в профессиональной карьере

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Олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко нокаутировал представителя Ганы Абрахама Табула и завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг.
Олимпийский чемпион по боксу Тищенко завоевал первый титул в профессиональной карьере
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Поединок состоялся в Екатеринбурге и завершился техническим нокаутом на 20-й секунде первого раунда. 

Теперь на счету Тищенко — пять побед на профессиональном ринге, а титул стал для него первым.

В любительском боксе Тищенко является чемпионом Олимпийских игр 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017), а также победителем Универсиады-2013.

Ранее сообщалось, что британский боксёр Тайсон Фьюри нокаутировал Шварца в рейтинговом поединке.

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