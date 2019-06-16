Олимпийский чемпион по боксу Тищенко завоевал первый титул в профессиональной карьере

Олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко нокаутировал представителя Ганы Абрахама Табула и завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг.

Поединок состоялся в Екатеринбурге и завершился техническим нокаутом на 20-й секунде первого раунда.

Теперь на счету Тищенко — пять побед на профессиональном ринге, а титул стал для него первым.

В любительском боксе Тищенко является чемпионом Олимпийских игр 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017), а также победителем Универсиады-2013.

Ранее сообщалось, что британский боксёр Тайсон Фьюри нокаутировал Шварца в рейтинговом поединке.