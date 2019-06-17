«Трактор» лишил местных депутатов VIP-ложи на домашней арене

VIP-ложа на ледовой арене «Трактор», где ранее смотрели матчи челябинской команды депутаты местной гордумы, была продана на весь сезон бизнесмену Валерию Бондаренко.

«Бондаренко действительно выкупил ложу за 10 млн рублей. В пять раз дороже, чем она стоит на самом деле. Перед нами стоит задача, чтобы клуб зарабатывал. Это один из способов заработка. Если будет необходимость, мы найдём для депутатов места. Хотя я не вижу ничего страшного в том, если им придётся платить за такие места», — приводит слова президента «Трактора» Бориса Видгофа URA.RU.

Местные чиновники уже выразили недовольство фактом продажи VIP-ложи.

Ранее сообщалось, что в «Тракторе» отказались от идеи приглашения хоккеиста Войнова.