«Трактор» лишил местных депутатов VIP-ложи на домашней арене
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«Бондаренко действительно выкупил ложу за 10 млн рублей. В пять раз дороже, чем она стоит на самом деле. Перед нами стоит задача, чтобы клуб зарабатывал. Это один из способов заработка. Если будет необходимость, мы найдём для депутатов места. Хотя я не вижу ничего страшного в том, если им придётся платить за такие места», — приводит слова президента «Трактора» Бориса Видгофа URA.RU.
Местные чиновники уже выразили недовольство фактом продажи VIP-ложи.
Ранее сообщалось, что в «Тракторе» отказались от идеи приглашения хоккеиста Войнова.