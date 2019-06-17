Старший сын экс-хоккеиста Соколова пришёл в сознание
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«Максим пришёл в себя. Но он всё ещё в крайне тяжёлом состоянии, поэтому ничего не говорит о произошедшем», — сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на анонимный источник.
13 июня в посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области были обнаружены тело женщины и её 18-летний сын, находящийся в тяжёлом состоянии. На месте преступления также присутствовал младший сын пострадавшей. Позднее появилась информация, что погибшая является женой известного хоккеиста Максима Соколова.
Ранее сообщалось, что младшего сына хоккеиста Соколова привезли в суд для выбора меры пресечения.