Федерация гребного спорта России погасила долг в 9 млн рублей
- РИА Новости
«Долги закрыты, соответственно, наши счета работают. Федерация наконец-то победила эту тяжёлую, непростую ситуацию. В настоящий момент никаких ограничений у нас нет», — заявил ТАСС глава ФГСР Алексей Свирин.
Банковские счета организации были заморожены по решению суда из-за долга перед коммерческой организацией, которая поставляла лодки для сборной России в прошлом олимпийском цикле.
Ранее сообщалось, что российский каноист Штыль завоевал золото на этапе КМ на дистанции 200 м.