Федерация гребного спорта России погасила долг в 9 млн рублей

В Федерации гребного спорта России (ФГСР) заявили о погашении долга организации на сумму около 9 млн рублей.

«Долги закрыты, соответственно, наши счета работают. Федерация наконец-то победила эту тяжёлую, непростую ситуацию. В настоящий момент никаких ограничений у нас нет», — заявил ТАСС глава ФГСР Алексей Свирин.

Банковские счета организации были заморожены по решению суда из-за долга перед коммерческой организацией, которая поставляла лодки для сборной России в прошлом олимпийском цикле.

Ранее сообщалось, что российский каноист Штыль завоевал золото на этапе КМ на дистанции 200 м.