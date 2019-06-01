Российский каноист Штыль завоевал золото на этапе КМ на дистанции 200 м

Россиянин Иван Штыль занял первое место в соревновании на каноэ на дистанции 200 м на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в немецком Дуйсбурге.

© Алексей Куденко

РИА Новости

Российский спортсмен пришёл к финишу за 38,935 секунды. Вторым стал испанец Альфонсо Бенавидес (39,047). Замкнул тройку лучших Тимур Хайдаров из Казахстана (39,416). Ранее российские каноисты завоевали бронзу ЧЕ по гребному слалому.