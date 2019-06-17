Тарасенко обнял болельщика во время чемпионского парада «Сент-Луиса»

Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко во время парада своей команды по случаю завоевания Кубка Стэнли спустился пообщаться с болельщиками.

Российский нападающий Владимир Тарасенко во время чемпионского парада «Сент-Луиса» подошёл к болельщикам, чтобы пообщаться. Одному из фанатов он подписал джерси со своей фамилией, после чего обнял поклонника команды.

Vlady making one fans day extra special. This team has been incredible with the crowd today. @tara9191pic.twitter.com/zSOEiaIXm7 — Michelle Smallmon (@msmallmon) 15 июня 2019 г.

«Сент-Луис Блюз» стал чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые в истории. В финальной серии команда победила «Бостон Брюинз» со счётом 4:3.

Ранее Тарасенко сказал о победе в Кубке Стэнли: «Давайте сделаем это снова».