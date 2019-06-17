Тарасенко обнял болельщика во время чемпионского парада «Сент-Луиса»

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Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко во время парада своей команды по случаю завоевания Кубка Стэнли спустился пообщаться с болельщиками.
Тарасенко обнял болельщика во время чемпионского парада «Сент-Луиса»
  • Reuters

Российский нападающий Владимир Тарасенко во время чемпионского парада «Сент-Луиса» подошёл к болельщикам, чтобы пообщаться. Одному из фанатов он подписал джерси со своей фамилией, после чего обнял поклонника команды.

«Сент-Луис Блюз» стал чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) впервые в истории. В финальной серии команда победила «Бостон Брюинз» со счётом 4:3.

Ранее Тарасенко сказал о победе в Кубке Стэнли: «Давайте сделаем это снова».

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