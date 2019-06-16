Тарасенко о победе в Кубке Стэнли: давайте сделаем это снова

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко обратился к болельщикам команды во время парада в честь победы команды в Кубке Стэнли.
Тарасенко о победе в Кубке Стэнли: давайте сделаем это снова
  • Reuters

«Спасибо, что пришли сегодня. Мы знаем, как много это для вас значит. Все семь лет я обещал, что мы привезём Кубок Стэнли в Сент-Луис, и мы наконец-то сделали это. Хочу поблагодарить вас за поддержку, она было просто нереальной на протяжении всех этих лет. Вы всегда очень сильно за нас болеете. Я очень горд разделить этот момент с моими одноклубниками. Теперь мы чемпионы Кубка Стэнли. Давайте сделаем это снова», — приводит слова Тарасенко FOX Sport.

«Сент-Луис», основанный в 1967 году, впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли, одержав победу в финальной серии над «Бостон Брюинз». Тарасенко стал третьим снайпером по итогам плей-офф НХЛ, забросив 11 шайб.

Ранее сообщалось, что Иван Барбашёв назвал великолепным парад в честь победы «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли.

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