Себальос заявил, что не хотел работать с Зиданом
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Как сообщает AS, главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в личной беседе с Себальосом сказал игроку, что не рассчитывает на него в новом сезоне.
«Нет проблем, босс. Я бы тоже не хотел продолжения работы с вами», — цитирует Себальоса издание.
В прошлом сезоне футболист сыграл 34 матча во всех турнирах, забив три гола и две результативных передачи.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать футболиста Васкеса.