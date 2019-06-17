Себальос заявил, что не хотел работать с Зиданом

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Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос, вероятнее всего, покинет команд в нынешнее межсезонье.
Себальос заявил, что не хотел работать с Зиданом
  • ©Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает AS, главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в личной беседе с Себальосом сказал игроку, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

«Нет проблем, босс. Я бы тоже не хотел продолжения работы с вами», — цитирует Себальоса издание.

В прошлом сезоне футболист сыграл 34 матча во всех турнирах, забив три гола и две результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать футболиста Васкеса.

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