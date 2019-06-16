СМИ: «Реал» готов продать футболиста Васкеса

Мадридский футбольный клуб «Реал» выразил готовность продать полузащитника команды Лукаса Васкеса.

Как сообщает Marca, сам Васкес намерен бороться за место в составе, несмотря на появление в стане сливочных Эдена Азара и Родриго.

По информации издания, «Реал» также собирается отдать в аренду хавбека Браима Диаса. Главный тренер коллектива Зинедин Зидан доволен выступлениями игрока, но считает аренду правильным решением по нему на данный момент.

Васкес в минувшем сезоне сыграл за «Реал» 47 матчей, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. Диас провёл девять матчей за королевский клуб, отметился одним голом и двумя передачами.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказал «Реалу» и «Ювентусу» в трансфере Салаха.