СМИ: «Реал» готов продать футболиста Васкеса
- Reuters
Как сообщает Marca, сам Васкес намерен бороться за место в составе, несмотря на появление в стане сливочных Эдена Азара и Родриго.
По информации издания, «Реал» также собирается отдать в аренду хавбека Браима Диаса. Главный тренер коллектива Зинедин Зидан доволен выступлениями игрока, но считает аренду правильным решением по нему на данный момент.
Васкес в минувшем сезоне сыграл за «Реал» 47 матчей, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи. Диас провёл девять матчей за королевский клуб, отметился одним голом и двумя передачами.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказал «Реалу» и «Ювентусу» в трансфере Салаха.