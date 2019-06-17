Агент Цаллагова: «Зенит» следит за арендованными игроками слепым глазом через бинокль

Представитель футболиста «Зенита» Ибрагима Цаллагова Джамиль Акаев раскритиковал руководство клуба за то, что его клиент не поехал на сборы с первой командой.

«Цаллагов провёл выдающуюся весну, успевал выполнять функции в обороне, был стабильно агрессивен в атаке. Но «Зенит» не даёт ему шанса, на сборы с командой он не едет. Не удивлюсь, если в клубе не следят за российскими футболистами, отданными в аренду. А если следят, то это, скорее, приставление бинокля к слепому глазу, чем реальные попытки проследить прогресс игроков. Такое девиантное поведение со стороны клуба накладывает негативный отпечаток на карьеры игроков», — заявил Акаев Sport24.

Весеннюю часть чемпионата-2018/19 Ибрагим Цаллагов провёл в аренде в казанском «Рубине», за который отыграл 16 матчей.

Ранее Лодыгин заявил, что планирует покинуть «Зенит».