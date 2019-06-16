Лодыгин заявил, что планирует покинуть «Зенит»
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«С прошлого лета были небольшие разговоры по поводу продления, но я думал, думал и решил, что надо что-то менять, поэтому мы не продлевали контракт, скорее всего, так и будет, я стану свободным агентом», — цитирует игрока Sport24.
Он отметил, что у него уже есть варианты продолжения карьеры, но он хочет перейти именно в ту команду, где будет играть. По словам Лодыгина, за полгода аренды в греческом «Олимпиакосе» он понял, что не может просто сидеть на скамейке и получать зарплату.
«Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие и стремиться к чему-то большему, чем зарплата какая-то, потому что я ещё раз понял, что это точно не моё», — сказал Лодыгин.
Ранее сообщалось, что футболист «Оренбурга» Сутормин близок к переходу в «Зенит».