Лодыгин заявил, что планирует покинуть «Зенит»

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Российский голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин заявил, что с высокой долей вероятности покинет клуб.
Лодыгин заявил, что планирует покинуть «Зенит»
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

«С прошлого лета были небольшие разговоры по поводу продления, но я думал, думал и решил, что надо что-то менять, поэтому мы не продлевали контракт, скорее всего, так и будет, я стану свободным агентом», — цитирует игрока Sport24.

Он отметил, что у него уже есть варианты продолжения карьеры, но он хочет перейти именно в ту команду, где будет играть. По словам Лодыгина, за полгода аренды в греческом «Олимпиакосе» он понял, что не может просто сидеть на скамейке и получать зарплату.

«Если даже будет средний клуб в Европе, конечно, я поеду туда играть, получать удовольствие и стремиться к чему-то большему, чем зарплата какая-то, потому что я ещё раз понял, что это точно не моё», — сказал Лодыгин.

Ранее сообщалось, что футболист «Оренбурга» Сутормин близок к переходу в «Зенит».

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