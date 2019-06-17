Сборная Уругвая разгромила Эквадор в стартовом матче Кубка Америки

Короткая ссылка
В поединке первого тура группового этапа Кубка Америки национальная команда Уругвая добыла крупную победу над Эквадором.
Сборная Уругвая разгромила Эквадор в стартовом матче Кубка Америки
  • globallookpress.com
  • © Dudu Macedo/imago-image

Итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу уругвайцев.

Голы в матче забивали Николас Лодейро, Эдинсон Кавани, Луис Суарес, а также автоголом отметился футболист сборной Эквадора Артуро Мина.

Следующий матч команда Уругвая проведёт 21 июня, когда сыграет против Японии. Сборная Эквадора в тот же день проведёт поединок с чилийцами.

Ранее Месси заявил, что сборной Аргентины необходимо время переварить поражение от Колумбии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить