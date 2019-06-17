Сборная Уругвая разгромила Эквадор в стартовом матче Кубка Америки

В поединке первого тура группового этапа Кубка Америки национальная команда Уругвая добыла крупную победу над Эквадором.

Итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу уругвайцев.

Голы в матче забивали Николас Лодейро, Эдинсон Кавани, Луис Суарес, а также автоголом отметился футболист сборной Эквадора Артуро Мина.

Следующий матч команда Уругвая проведёт 21 июня, когда сыграет против Японии. Сборная Эквадора в тот же день проведёт поединок с чилийцами.

Ранее Месси заявил, что сборной Аргентины необходимо время переварить поражение от Колумбии.