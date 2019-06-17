Сборная Уругвая разгромила Эквадор в стартовом матче Кубка Америки
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Итоговый счёт встречи — 4:0 в пользу уругвайцев.
Голы в матче забивали Николас Лодейро, Эдинсон Кавани, Луис Суарес, а также автоголом отметился футболист сборной Эквадора Артуро Мина.
Следующий матч команда Уругвая проведёт 21 июня, когда сыграет против Японии. Сборная Эквадора в тот же день проведёт поединок с чилийцами.
Ранее Месси заявил, что сборной Аргентины необходимо время переварить поражение от Колумбии.