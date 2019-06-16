Иванюк завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате

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Россиянин Илья Иванюк стал третьим в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в марокканском Рабате.

Российский легкоатлет Илья Иванюк завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. Спортсмен показал результат 2,28 м.

Победу одержал украинец Богдан Бондаренко, второе место у Наото Тобэ из Японии. Лучшим результатом обоих легкоатлетов также является 2,28 м, однако для преодоления данной высоты им потребовалось меньшее количество попыток.

Ранее сообщалось, что ОКР не допустит на Европейские игры легкоатлетов без нейтрального статуса.

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