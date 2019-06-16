Булыкин рассказал, почему решил идти в политику

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин признался, что идея зарегистрироваться кандидатом в Мосгордуму пришла к нему неожиданно.

«Многие спортсмены идут в политику, вот и я решил попробовать собрать подписи и пойти в политику. Сидели с друзьями, думали, пришла в голову Мосгордума. Пока я сделал только маленький шаг. Подал заявление, начал сбор подписей. Вся основная работа ещё впереди», — заявил Булыкин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Бывший футболист был зарегистрирован в качестве самовыдвиженца на выборы в Московскую городскую думу по одномандатному избирательному округу №43, в состав которого входят районы Арбат, Пресненский и Хамовники.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы.