Сборная Марокко установила новый рекорд на чемпионате Африки по самбо

В Касабланке завершился чемпионат Африки по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин.

Марокканские самбисты завоевали 17 медалей (девять золотых, пять серебряных и три бронзовые) и третий раз подряд первенствовали в общем медальном зачёте континентального турнира.

Хозяева не остались без наград ни в одном из видов программы (трёх женских весовых категориях и 14 мужских — восьми в спортивном самбо и шести в боевом). Подобное прежде удавалось только сборной Туниса на домашнем турнире в 2018 году, но в Хаммамете спортсмены состязались только в 16 категориях.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS), первый день соревнований посетил генеральный консул России в Марокко Андрей Цыбенко.

Ранее чемпион мира по самбо Рахматуллин дал советы молодым спортсменам.