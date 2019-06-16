Президент ПСЖ заявил, что пересмотрит своё отношение к звёздным футболистам команды

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Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался о поведении звёздных футболистов команды.
Президент ПСЖ заявил, что пересмотрит своё отношение к звёздным футболистам команды
  • Reuters

«Игрокам придётся взять на себя ещё больше ответственности, чем раньше. Они здесь не для веселья. Если они не согласны с такой постановкой вопроса, то двери открыты, всего хорошего! Я более не намерен терпеть подобное поведение звёзд», — приводит слова Аль-Хелаифи France Football.

В течение сезона бразильский нападающий ПСЖ Неймар конфликтовал с Эдинсоном Кавани и Юлианом Дракслером, а Килиан Мбаппе заявлял, что хочет иметь более важную роль на поле.

Ранее Буффон объяснил, почему ушёл из ПСЖ.

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