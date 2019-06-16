Буффон объяснил, почему ушёл из ПСЖ

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Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал, почему он принял решение покинуть французский «Пари Сен-Жермен».
Буффон объяснил, почему ушёл из ПСЖ
  • Reuters

«Я в поисках эмоций. Если мне не хватает драйва, которого я ищу, я могу позволить себе поиграть ещё год. В 41 год у меня вновь возникла эта практически физиологическая потребность испытывать яркие эмоции от игры», — приводит слова Буффона Football Italia.

Он отметил, что получил несколько хороших предложений для продолжения карьеры.

«Но я ищу драйва. Меня не беспокоит, что люди думают о моём решении продолжать. Я провёл 15 лет, чтобы испортить свой имидж, а на протяжении следующих 10 лет пытался его восстановить», — добавил прославленный голкипер.

Буффон перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года на правах свободного агента из «Ювентуса», за который он выступал на протяжении 17 лет.

Ранее сообщалось, что Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне».

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