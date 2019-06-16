Малиньяджи назвал условие для примирения с Лобовым

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Экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи заявил, что российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов должен извиниться за попытки завоевать популярность за счёт его имени.
Малиньяджи назвал условие для примирения с Лобовым
  • Артём Лобов / © Allan Zilkowsky/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Наш бой будет очень кровавым, я изобью его! Я думаю, если бы между нами было взаимоуважение, он бы признал, что врал и хайповал на мне. Но если он продолжит врать, я, возможно, снова проучу его в будущем», — цитирует Малиньяджи MMA Fighting.

Поединок между Полом Малиньяджи и Артёмом Лобовым состоится 22 июня в рамках организации по кулачным боям Bare Knuckle FC. Оба бойца позволяли себе критические комментарии в адрес соперника. На одной из пресс-конференций, посвящённых поединку, Малиньяджи плюнул в Лобова.

Ранее сообщалось, что Малиньяджи оскорбил мать Лобова.

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