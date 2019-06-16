Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

Известная в прошлом советская гимнастка Любовь Рассыхина погибла во Львове в возрасте 77 лет.

Об этом в Facebook сообщает руководитель пресс-службы львовского футбольного клуба «Карпаты» Юрий Назаркевич. По его словам, женщину сбила машина. В это время она шла на поезд, чтобы отправиться к дочери.

«Мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любови Рассыхиной было 77 лет, она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА», — написал Назаркевич.

Рассыхина также являлась женой бывшего футболиста и тренера «Карпат» Бориса Рассыхина.

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