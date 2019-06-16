ESPN: «Лейкерс» договорился с «Нью-Орлеаном» об обмене Дэвиса

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» достиг соглашения с «Нью-Орлеан Пеликанс» об обмене форварда Энтони Дэвиса.

Как сообщает ESPN, «Пеликанс» получат за Дэвиса трёх игроков — Лонзо Болла, Брэндона Ингрэма и Джоша Харта, а также три драфт-пика первого раунда, включая четвёртый пик драфта-2019.

26-летний Дэвис был выбран «Нью-Орлеаном» под общим первым номером на драфте НБА 2012 года. Он пять раз участвовал в Матче всех звёзд НБА, и один раз был признан самым ценными игроком встречи. В среднем, на протяжении карьеры, за один матч Дэвис набирает 23,7 очка, выполняет 10,5 подбора, 2,4 блок-шота, 2,1 ассиста и 1,4 перехвата.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» намерен переподписать контракты с травмированными Томпсоном и Дюрантом.