«Голден Стэйт» намерен переподписать контракты с травмированными Томпсоном и Дюрантом

Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс сообщил о намерении сохранить в команде получивших тяжёлые травмы форварда Кевина Дюранта и защитника Клэя Томпсона.

«Мы оцениваем Дюранта и Томпсона на высочайшем уровне. Меня трудно было бы называть хорошим генменеджером, если бы я не понимал, как ценны они для нашей команды. Иногда ты проигрываешь. Но с Кевином в составе в финальных матчах мы выдали результат 9:1. Не знаю, что ещё имеет значение. И Клэй — оба они фантастические. Ради таких делают всё, чтобы сохранить в составе», — приводит слова Майерса ESPN.

Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия в пятом матче финальной серии с «Торонто Рэпторс», а Томпсон — разрыв крестообразной связки левого колена в шестой игре. Контракты обоих спортсменов, претендующих на новые максимальные соглашения, истекают летом 2019 года, при этом у Дюранта есть опция продления на следующий сезон, тогда как Томпсон должен стать неограниченно свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Кайри Ирвинг отказался продлевать контракт с «Бостоном».