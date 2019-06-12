СМИ: Ирвинг отказался продлевать контракт с «Бостоном»

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Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг отказался от продления контракта с клубом.
СМИ: Ирвинг отказался продлевать контракт с «Бостоном»
  • ©Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает инсайдер НБА Шамс Чарания, 27-летний защитник отказался от опции продления соглашения с «Бостоном» и летом 2019 года выйдет на рынок свободных агентов.

Ирвинг выступает за «Селтикс» с 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл в 67 матчах регулярного чемпионата и девяти играх плей-офф, в среднем набирая 23,8 и 21,3 очка соответственно.

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