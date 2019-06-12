Баскетболист «Оклахомы» Джордж перенёс вторую операцию на плече

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж перенёс вторую операцию на травмированном плече.

Как сообщает пресс-служба лиги, 29-летний форвард перенёс операцию по поводу небольшого разрыва тканей левого плеча.

Отмечается, что из-за восстановления он пропустит старт подготовительного сбора команды перед новым сезоном.

Это вторая операция Джорджа за прошедший месяц. Прежде его оперировали из-за разрыва сухожилия правого плеча.

В нынешнем сезоне Джордж принял участие в 77 играх регулярного чемпионата, в среднем набирая за игру 28 очков, а также пяти матчах плей-офф со средним показателем 28,6 балла.

Ранее сообщалось, что Кевин Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия.