ESPN: Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия
- Reuters
Как сообщает ESPN, ссылаясь на информацию своих источников, 30-летний форвард, не до конца восстановившийся от травмы икроножной мышцы, но вышедший на пятый матч серии, получил разрыв ахиллова сухожилия.
До момента, когда Дюрант получил травму во второй четверти матча, он успел сыграть 11 минут 57 секунд и записал в свой актив 11 очков, два подбора и один блокшот.
Ранее сообщалось, что генеральный менеджер «Голден Стэйт» едва сдержал слёзы, говоря о травме Дюранта.