ESPN: Дюрант получил разрыв ахиллова сухожилия

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант получил тяжёлую травму во время пятого матча финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс».

Как сообщает ESPN, ссылаясь на информацию своих источников, 30-летний форвард, не до конца восстановившийся от травмы икроножной мышцы, но вышедший на пятый матч серии, получил разрыв ахиллова сухожилия.

До момента, когда Дюрант получил травму во второй четверти матча, он успел сыграть 11 минут 57 секунд и записал в свой актив 11 очков, два подбора и один блокшот.

Ранее сообщалось, что генеральный менеджер «Голден Стэйт» едва сдержал слёзы, говоря о травме Дюранта.