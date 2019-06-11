Генменеджер «Голден Стэйт» едва сдержал слёзы, говоря о травме Дюранта

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Генеральный менеджер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс эмоционально отреагировал на травму форварда Кевина Дюранта.
Генменеджер «Голден Стэйт» едва сдержал слёзы, говоря о травме Дюранта
  • Reuters

Как сообщает ESPN, функционер, говоря о травме Дюранта, с трудом сдерживал слёзы.

«Ему разрешили выйти на паркет в пятой игре. Это было коллективное решение. Не считаю, что кто-то виноват в случившемся. Но я понимаю этот мир, и если вам нужен виноватый, то можете винить меня», — заявил Майерс.

Дюрант, не до конца восстановившийся после травмы икроножной мышцы, получил повреждение ахиллова сухожилия во второй четверти пятого матча финала НБА с «Торонто Рэпторс».

Ранее сообщалось, что Карри повторил достижение Абдул-Джаббара в финале НБА.

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