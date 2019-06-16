СМИ: Икарди обвинил «Интер» в психологическом насилии
Как сообщает La Repubblica, нападающий «Интера» Мауро Икарди обвинил клуб в травле с целью принудить его к трансферу. Аргентинец заявляет, что чувствует к себе враждебное отношение и хотел бы покинуть миланский коллектив.
В случае, если специальная комиссия признает правоту футболиста, он сможет покинуть «Интер» бесплатно. Контракт форварда истекает в 2021 году. Нападающий выражал желание отработать договор до конца и впоследствии покинуть команду в статусе свободного агента.
Ранее Головин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер» или «Милан».