СМИ: Икарди обвинил «Интер» в психологическом насилии

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Бывший капитан миланского «Интера» Мауро Икарди обвинил свою клуб в предвзятом к нему отношении с целью вынудить его покинуть команду.

Как сообщает La Repubblica, нападающий «Интера» Мауро Икарди обвинил клуб в травле с целью принудить его к трансферу. Аргентинец заявляет, что чувствует к себе враждебное отношение и хотел бы покинуть миланский коллектив.

В случае, если специальная комиссия признает правоту футболиста, он сможет покинуть «Интер» бесплатно. Контракт форварда истекает в 2021 году. Нападающий выражал желание отработать договор до конца и впоследствии покинуть команду в статусе свободного агента.

Ранее Головин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер» или «Милан».

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