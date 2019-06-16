Бриедис и Дортикос встретятся в финале WBSS в первом тяжёлом весе

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Латыш Майрис Бриедис и кубинец Юниер Дортикос добыли победы нокаутом в полуфиналах Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

Майрис Бриедис сумел нокаутировать поляка Кшиштофа Гловацки в третьем раунде полуфинального боя WBSS. Латыш стал новым обладателем пояса чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Юниер Дортикос победил Эндрю Табити в другом полуфинальном поединке. Кубинец нокаутировал соперника в десятом раунде боя, проведя удар в челюсть.

Победитель WBSS получает Кубок Мухаммеда Али и чек на $10 млн. Победителем первого розыгрыша турнира стал украинец Александр Усик, получивший звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг.

Ранее сообщалось, что Усик был удостоен российской премии «Легенда бокса» как лучший боксёр 2018 года.

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