Усик был удостоен российской премии «Легенда бокса» как лучший боксёр 2018 года

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Украинский боксёр тяжёлого веса, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик был назван лучшим боксёром 2018 года и получил премию «Легенда бокса».
Усик был удостоен российской премии «Легенда бокса» как лучший боксёр 2018 года
  • © РИА Новости

Вручение премии «Легенда бокса» состоялось 13 июня в Екатеринбурге в рамках второго Международного боксёрского форума. 

Усик был признан лучшим боксёром 2018 года и был удостоен награды «Легенда бокса». В прошлом году украинский спортсмен провёл три поединка, в которых одержал три победы. Сначала он взял верх над латвийцем Майрисом Бриедисом, затем победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), а потом оказался сильнее британца Тони Беллью.

Ранее Усик объяснил, почему не хочет проводить поединок с россиянином Александром Поветкиным.

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