В Bellator рассказали о возможных соперниках Емельяненко

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Глава организации по смешанным единоборствам Bellator Скотт Кокер назвал потенциальных соперников россиянина Фёдора Емельяненко.
В Bellator рассказали о возможных соперниках Емельяненко
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Джош Барнетт — это определённо один из соперников, которых мы предложим Фёдору. Он нормально воспринимает подобный вариант, потому это вопрос времени. Не уверен, что это будет первый поединок по новому контракту, но у нас есть отличная подборка бойцов, с которыми Емельяненко может встретиться. На ум также приходит имя Куинтона Джексона», — приводит слова Кокера ММА Fighting.

Джош Барнетт не проводил официальных поединков с 2016 года, когда победил Андрея Орловского в рамках UFC. Куинтон Джексон в последнем бою нокаутировал Вандерлея Силву. Поединок состоялся в сентябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко подписал контракт с Bellator на новые поединки.

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