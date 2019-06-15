В Bellator рассказали о возможных соперниках Емельяненко

Глава организации по смешанным единоборствам Bellator Скотт Кокер назвал потенциальных соперников россиянина Фёдора Емельяненко.

«Джош Барнетт — это определённо один из соперников, которых мы предложим Фёдору. Он нормально воспринимает подобный вариант, потому это вопрос времени. Не уверен, что это будет первый поединок по новому контракту, но у нас есть отличная подборка бойцов, с которыми Емельяненко может встретиться. На ум также приходит имя Куинтона Джексона», — приводит слова Кокера ММА Fighting.

Джош Барнетт не проводил официальных поединков с 2016 года, когда победил Андрея Орловского в рамках UFC. Куинтон Джексон в последнем бою нокаутировал Вандерлея Силву. Поединок состоялся в сентябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко подписал контракт с Bellator на новые поединки.