Число посетивших чемпионский парад «Сент-Луиса» превысило население города

По случаю празднования победы «Сент-Луис Блюз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в городе состоялся чемпионский парад.

Чемпионский парад «Блюз» по случаю завоевания Кубка Стэнли посетили 500 тыс. человек. Согласно официальным данным, население «Сент-Луиса» составляет порядка 320 тыс. жителей.

«Блюз» завоевали Кубок Стэнли впервые в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Брюинз» со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» выступают двое российских хоккеистов — Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.

Ранее сообщалось, что губернатор Миссури узаконил праздник в честь победы «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли.