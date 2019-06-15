Президент WBA назвал трёх любимых российских боксёров

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Президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса назвал трёх любимых действующих российских боксёров.
Президент WBA назвал трёх любимых российских боксёров
  • © Joel Plummer/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Бивол — номер один, ещё мне очень нравится Александр Беспутин, я за ним слежу ещё с любительской поры. Ну и Мурат Гассиев, мне очень нравится его дух», — приводит слова Мендосы РИА Новости.

28-летний Бивол является действующим чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе. В активе 28-летнего Беспутина титул чемпиона IBF в аналогичной весовой категории, а 25-летний Гассиев является экс-чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA.

Ранее было объявлено о создании Всемирного боксёрского фонда.

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