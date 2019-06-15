Глава УЕФА: когда мы имеем дело с английскими клубами, мы всегда сталкиваемся с жалобами

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение о жалобах английских клубов и их болельщиков на проведение финала Лиги Европы сезона-2019/20 в азербайджанском Баку.
Глава УЕФА: когда мы имеем дело с английскими клубами, мы всегда сталкиваемся с жалобами
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

«Всякий раз, когда мы имеем дело с английскими клубами, мы сталкиваемся с жалобами. Так себе популярность в европейском футболе не поднимешь. Если бы меня спросили, почему мы играли в Баку, я бы сказал: там живут люди, там живут гомо сапиенс. Если бы две азербайджанские команды играли в Лондоне, никто бы не жаловался. Они бы приехали и без проблем сыграли бы», — приводит слова Чеферина Goal.com.

Он отметил, что решение провести финал турнира в Баку было принято 1,5 года назад, и одним из факторов было наличие в городе современного стадиона, вмещающего 70 тыс. зрителей.

«Я думаю, что в Англии есть только один стадион, вмещающий больше. Они должны были смотреть игру в 11 вечера из-за разницы во времени, но никто не жаловался. Мы должны развивать футбол везде, а не только в Англии и Германии», — добавил функционер.

В финальном матче, прошедшем на стадионе «Олимпийский», лондонский «Челси» разгромил «Арсенал» со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Гари Линекер раскритиковал проведение финала Лиги Европы в Баку.

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