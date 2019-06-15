СМИ: Суд продлил арест младшего сына хоккеиста Соколова

Городской суд Всеволожска Ленинградской области принял решение продлить срок содержания под стражей подозреваемого в убийстве матери Арсения Соколова, младшего сына бывшего вратаря сборной России по хоккею — Максима Соколова.

Как сообщает Пятый канал, суд продлил арест 15-летнего юноши на 72 часа по ходатайству Следственного комитета.

13 июня появилась информация о том, что в частном доме, расположенном в коттеджном посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, были обнаружены тело хозяйки дома и 18-летний юноша, которого в тяжёлом состоянии госпитализировали. На месте преступления также присутствовал второй сын женщины. Источники сообщили, что погибшая — жена известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина.

Ранее СМИ сообщили о противоречиях в показаниях младшего сына хоккеиста Соколова.