Финкельштейн назвал ожидаемым решение Емельяненко продолжить карьеру

Президент российской организации M-1 Global и глава Всемирной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн прокомментировал подписание нового контракта между российским бойцом Фёдором Емельяненко и промоушеном Bellator.

«Если Фёдор так решил, значит, он полон сил и может дальше продолжать, дай бог ему удачи. Я думал, что он продолжит выступать, решение было ожидаемым», — цитирует эксперта ТАСС.

По его мнению, если бы спортсмен действительно хотел завершить карьеру, то объявил бы об этом гораздо раньше. Он рассказал, кто был бы идеальным соперником Емельяненко в ближайшем бою.

«Думаю, это соперник его уровня, возраста, в Bellator много бойцов с легендарным прошлым. Бойцы нового поколения более опасны», — добавил Финкельштейн.

До этого стало известно, что Емельяненко подписал новый контракт с Bellator.

В последнем поединке 42-летний Емельяненко проиграл нокаутом американскому бойцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Всего на счету россиянина 45 боёв в MMA. В 38 из них он одерживал победу, в шести поединках терпел поражение, и один бой был признан несостоявшимся.

Ранее российский боец Сергей Харитонов заявил, что готов выйти на бой с Фёдором Емельяненко.