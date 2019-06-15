СМИ: Американский боксёр Браун арестован за домашнее насилие

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Американец Маркус Браун, владеющий титулом временного чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), был арестован по подозрению в домашнем насилии.
СМИ: Американский боксёр Браун арестован за домашнее насилие
  • © pixabay.com

Как сообщает Boxing Scene, спортсмен был задержан за нарушение предписания, согласно которому ему запрещено приближаться к своей бывшей подруге и их дочери. 

Отмечается, что Браун ворвался в дом своей бывшей девушки 22 мая, после чего она вызвала полицию. Атлет покинул дом до их появления. 12 июня Браун предстал перед судом, но был освобождён под залог в $5 тыс. Следующее слушание по делу назначено на 12 августа.

Для боксёра этот арест стал четвёртым за последние 1,5 года после разрыва отношений с девушкой. 

Ранее суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании.

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