СМИ: Суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании
- Reuters
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Об этом сообщает Bloomberg.
По информации издания, уведомление о прекращении дела поступило в суд. При это не сообщается, достигла ли сторона обвинения компромисса с 34-летним форвардом.
В конце сентября 2018 года в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» летом не поедет на предсезонный турнир в США из-за угрозы ареста Роналду.