СМИ: Суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании

Суд штата Невада в Лас-Вегасе прекратил рассмотрение иска в отношении футболиста сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, уведомление о прекращении дела поступило в суд. При это не сообщается, достигла ли сторона обвинения компромисса с 34-летним форвардом.

В конце сентября 2018 года в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» летом не поедет на предсезонный турнир в США из-за угрозы ареста Роналду.