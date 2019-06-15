В «Спартаке» рассказали, когда вернутся в строй Глушаков и Рассказов

Глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов заявил, что защитник Николай Рассказов и хавбек Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе.

«Надеемся, что Николай Рассказов восстановился и должен начать тренировки с первого сбора. Артём Ребров проведёт несколько дней индивидуальных занятий и будет в общей группе. Глушаков и Селихов? Все без исключения должны работать в общей группе», — цитирует врача РИА Новости.

По его словам, большинство игроков пройдут медосмотр уже 15 июня. Он отметил, что футболистов, которые требуют длительного лечения, на данный момент в составе нет.

«Сборники будут приходить медосмотр 20 июня», — добавил Вартапетов.

Ранее футболист Мак Аллистер объяснил решение не переходить в «Спартак».