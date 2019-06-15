В «Спартаке» рассказали, когда вернутся в строй Глушаков и Рассказов
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- РИА Новости
«Надеемся, что Николай Рассказов восстановился и должен начать тренировки с первого сбора. Артём Ребров проведёт несколько дней индивидуальных занятий и будет в общей группе. Глушаков и Селихов? Все без исключения должны работать в общей группе», — цитирует врача РИА Новости.
По его словам, большинство игроков пройдут медосмотр уже 15 июня. Он отметил, что футболистов, которые требуют длительного лечения, на данный момент в составе нет.
«Сборники будут приходить медосмотр 20 июня», — добавил Вартапетов.
Ранее футболист Мак Аллистер объяснил решение не переходить в «Спартак».