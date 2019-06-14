Футболист Макаллистер объяснил решение не переходить в «Спартак»

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Аргентинский полузащитник английского «Брайтона» Алексис Макаллистер рассказал, почему решил не переходить в московский «Спартак».
Футболист Макаллистер объяснил решение не переходить в «Спартак»
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«Спартак» появился раньше всех, они перезвонили, но решение уже было принято. И я, и «Брайтон» подумали, что лучше всего будет играть в «Боке», — цитирует Макаллистера Planeta Boca Juniors.

Клуб АПЛ «Брайтон» выкупил права на Макаллистера у «Аргентинос Хуниорс» в начале года, но тут же отдал его обратно в аренду. 

В высшем дивизионе чемпионата Аргентины 20-летний футболист провёл 44 матча, в которых забил семь мячей. 

Ранее сообщалось, что «Брайтон» отклонил предложение «Спартака» по трансферу футболиста Макаллистера.

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