Футболист Макаллистер объяснил решение не переходить в «Спартак»

Аргентинский полузащитник английского «Брайтона» Алексис Макаллистер рассказал, почему решил не переходить в московский «Спартак».

«Спартак» появился раньше всех, они перезвонили, но решение уже было принято. И я, и «Брайтон» подумали, что лучше всего будет играть в «Боке», — цитирует Макаллистера Planeta Boca Juniors.

Клуб АПЛ «Брайтон» выкупил права на Макаллистера у «Аргентинос Хуниорс» в начале года, но тут же отдал его обратно в аренду.

В высшем дивизионе чемпионата Аргентины 20-летний футболист провёл 44 матча, в которых забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» отклонил предложение «Спартака» по трансферу футболиста Макаллистера.