СМИ: «Брайтон» отклонил предложение «Спартака» по трансферу футболиста Макаллистера

Английский футбольный клуб «Брайтон» отклонил предложение московского «Спартака» по трансферу аргентинского полузащитника Алексиса Макаллистера.

Об этом сообщает Ole.

При этом красно-белые были готовы заплатить €20 млн за игрока.

Клуб АПЛ «Брайтон» выкупил права на Макаллистера у «Аргентинос Хуниорс» в начале года, но тут же отдал его обратно в аренду.

В высшем дивизионе чемпионата Аргентины 20-летний футболист провёл 44 матча, в которых забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к футболисту юношеской сборной Эквадора.