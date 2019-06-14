СМИ: «Брайтон» отклонил предложение «Спартака» по трансферу футболиста Макаллистера
- РИА Новости
Об этом сообщает Ole.
При этом красно-белые были готовы заплатить €20 млн за игрока.
Клуб АПЛ «Брайтон» выкупил права на Макаллистера у «Аргентинос Хуниорс» в начале года, но тут же отдал его обратно в аренду.
В высшем дивизионе чемпионата Аргентины 20-летний футболист провёл 44 матча, в которых забил семь мячей.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к футболисту юношеской сборной Эквадора.