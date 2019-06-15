Фёдор Емельяненко планирует провести следующий бой до конца 2019 года

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Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко планирует провести свой следующий бой в Bellator до конца нынешнего года.
Фёдор Емельяненко планирует провести следующий бой до конца 2019 года
  • © Вадим Жернов
  • РИА Новости

«Контракт рассчитан на несколько поединков. Планируется, что он проведёт следующий бой до конца года», — приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

До этого стало известно, что Емельяненко подписал новый контракт с Bellator.

В последнем поединке 42-летний Емельяненко проиграл нокаутом американскому бойцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

Всего на счету россиянина 45 боёв в MMA. В 38 из них он одерживал победу, в шести поединках терпел поражение, и один бой был признан несостоявшимся. 

Ранее глава Bellator прокомментировал решение Емельяненко продолжить карьеру.

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