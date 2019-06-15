Глава Bellator прокомментировал решение Емельяненко продолжить карьеру
- РИА Новости
«Федор — тот, кого я считаю другом в этом бизнесе, и я рад, что он решил закончить свою легендарную карьеру с Bellator», — написал Кокер в своём Twitter.
В последнем поединке 42-летний Емельяненко проиграл нокаутом американскому бойцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.
Всего на счету россиянина 45 боёв в MMA. В 38 из них он одерживал победу, в шести поединках он терпел поражение, и один бой был признан не состоявшимся.
Ранее Емельяненко заявил, что с нетерпением ждёт следующего поединка.
Fedor is someone that I consider a friend in this business and I am pleased that he has decided to finish his storied career with @BellatorMMA. pic.twitter.com/z2FBQ84BcK— Scott Coker (@ScottCoker) 15 июня 2019 г.