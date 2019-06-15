Глава Bellator прокомментировал решение Емельяненко продолжить карьеру

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер прокомментировал подписание нового контракта с российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко.

«Федор — тот, кого я считаю другом в этом бизнесе, и я рад, что он решил закончить свою легендарную карьеру с Bellator», — написал Кокер в своём Twitter.

В последнем поединке 42-летний Емельяненко проиграл нокаутом американскому бойцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

Всего на счету россиянина 45 боёв в MMA. В 38 из них он одерживал победу, в шести поединках он терпел поражение, и один бой был признан не состоявшимся.

Ранее Емельяненко заявил, что с нетерпением ждёт следующего поединка.