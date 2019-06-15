Сборная Бразилии по футболу разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки

Сборная Бразилии по футболу одержала крупную победу над командой Боливии в матче открытия домашнего Кубка Америки.

Встреча прошла на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу и завершилась со счётом 3:0.

В составе хозяев турнира дубль оформил Филиппе Коутиньо, отличившись на 50-й и 53-й минутах. Причём первый мяч он забил с пенальти, который был назначен с помощью Системы видеопомощи арбитрам (VAR). Окончательный счёт на 85-й минуте установил Эвертон.

Таким образом, бразильцы набрали три очка и захватили лидерство в группе A. В следующем матче пентакампеоны сыграют 19 июня с Венесуэлой.

Ранее сообщалось, что сборная США по футболу проиграла Венесуэле в контрольном матче.