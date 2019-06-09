Сборная США по футболу проиграла Венесуэле в контрольном матче
- Reuters
Встреча, прошедшая в американском Цинциннати, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Победу сборной Венесуэлы принесли голы Хефферсона Саварино и Хосе Саломона Рондона, оформившего дубль.
Венесуэльская команда продолжает подготовку к Кубку Америки — 2019, где на групповом этапе сыграет со сборными Боливии, Бразилии и Перу.
Ранее сообщалось, что дубль Месси помог сборной Аргентины по футболу разгромить Никарагуа в контрольном матче.