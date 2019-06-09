Сборная США по футболу проиграла Венесуэле в контрольном матче

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Сборная США по футболу потерпела поражение от национальной команды Венесуэлы в контрольном матче.
Сборная США по футболу проиграла Венесуэле в контрольном матче
  • Reuters

Встреча, прошедшая в американском Цинциннати, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу сборной Венесуэлы принесли голы Хефферсона Саварино и Хосе Саломона Рондона, оформившего дубль.

Венесуэльская команда продолжает подготовку к Кубку Америки — 2019, где на групповом этапе сыграет со сборными Боливии, Бразилии и Перу.

Ранее сообщалось, что дубль Месси помог сборной Аргентины по футболу разгромить Никарагуа в контрольном матче.

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