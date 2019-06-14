«Спартак» отклонил предложение «Порту» по Зе Луишу

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Московский футбольный клуб «Спартак» отклонил предложение «Порту» о трансфере нападающего красно-белых Зе Луиша.
«Спартак» отклонил предложение «Порту» по Зе Луишу
  • РИА Новости

Об этом сообщает Maisfutebol со ссылкой на директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонида Трахтенберга. 

«Спартак» получил предложение «Порту» о трансфере Зе Луиша и отказался. Что это значит? Мне не разрешено об этом говорить», — сказал Трахтенберг.

Издание отмечает, что «Порту» предложил €8 млн за игрока, в то время как «Спартак» требует €10 млн.

В минувшем сезоне Зе Луиш сыграл 36 матчей в составе красно-белых, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее «Брайтон» отклонил предложение «Спартака» по трансферу футболиста Алексиса Макаллистера.

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