«Спартак» отклонил предложение «Порту» по Зе Луишу
- РИА Новости
Об этом сообщает Maisfutebol со ссылкой на директора департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонида Трахтенберга.
«Спартак» получил предложение «Порту» о трансфере Зе Луиша и отказался. Что это значит? Мне не разрешено об этом говорить», — сказал Трахтенберг.
Издание отмечает, что «Порту» предложил €8 млн за игрока, в то время как «Спартак» требует €10 млн.
В минувшем сезоне Зе Луиш сыграл 36 матчей в составе красно-белых, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи.
Ранее «Брайтон» отклонил предложение «Спартака» по трансферу футболиста Алексиса Макаллистера.