Президент WBC о бое Мейвезера с Нурмагомедовым: не слышал о втором парне

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Франциско Валькарсель ответил на вопрос о возможном бое между бывшим чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером и обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Бой между Мейвезером и Нурмагомедовым? Между Мейвезером и кем? Я знаю Флойда, но о втором парне не слышал. Я не слежу за ММА», — цитирует главу WBC РИА Новости.

Он выразил мнение, что у бокса гораздо больше фанатов, чем у смешанных единоборств. Валькарсель также ответил на вопрос, как он относится к поединкам между бойцами из этих двух видов спорта.

«Это всё-таки слишком разные миры. Если бы они бились по правилам ММА, то очевидно, что Конор Макгрегор выбил бы всю дурь из Мейвезера, а на ринге у него шансов не было, хоть боксёр из него и неплохой», — добавил Валькарсель.

Ранее Макгрегор бросил новый вызов Мейвезеру.