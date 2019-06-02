Макгрегор бросил новый вызов Мейвезеру
- Reuters
«Это был великолепный бокс, и я собираюсь насладиться ещё одним боем. Я бросаю вызов Мейвезеру на бой-реванш. Я вновь буду с поддержкой своего старого клуба. Увидимся позже, приятель», — написал спортсмен в Twitter.
Он также поздравил Руиса с победой над Джошуа и завоеванием титула чемпиона мира по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.
«Я на собственном опыте знаю прочность мексиканского подбородка. Они поднимаются с пола, как в фильме ужасов. Это никогда не закончится, пока есть мексиканцы», — подчеркнул Макгрегор.
Ранее промоутер рассказал, когда состоится реванш между боксёрами Джошуа и Руисом.